Torino, morta dopo due giorni di agonia la 65enne accoltellata dal marito

L'uomo, arrestato già mercoledì, si trova alle Molinette, nel reparto detenuti, in quanto le sue condizioni psichiatriche non sono state ritenute compatibili con la detenzione in carcere. Davanti al pubblico ministero Roberto Furlan, che coordina l'inchiesta, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Mercoledì gli agenti di polizia sono intervenuti via Galluppi, dopo essere stati chiamati dai vicini di casa, allertati dalle urla. La coppia era sposata da 40 anni e aveva due figli.