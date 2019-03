Tiziano Renzi: "Mai commesso i reati per cui siamo ai domiciliari"

Tiziano Renzi, ai domiciliari con la moglie Laura Bovoli per bancarotta e false fatturazioni, si difende dalle accuse e su Facebook scrive: "Non abbiamo commesso i fatti per cui siamo privati della libertà. Combatterò fino all'ultimo. Mi dicono: confessa e ti faranno uscire. Non posso confessare ciò che non ho fatto". I genitori di Renzi hanno saputo che la richiesta di revoca dei domiciliari è stata respinta dal gip.