Tiziana Cantone, archiviata l'inchiesta sull'omicidio: il caso è chiuso

Il caso Tiziana Cantone è chiuso.

Infatti, così come era avvenuto per il primo fascicolo aperto dalla Procura di Napoli Nord nel 2016 dopo il fatto, in cui si ipotizzava l'istigazione al suicidio, è stato archiviato anche il fascicolo per omicidio volontario che era stato aperto - sempre dalla Procura di Napoli Nord - a carico di ignoti. Lo riporta Il Mattino, che specifica: "Le nuove, approfondite, indagini condotte dal pm Giovanni Corona non hanno fatto emergere elementi sufficienti a sostenere un'ipotesi diversa da quella del suicidio".