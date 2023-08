Tivoli (Roma), abusi su una 15enne: arrestato insegnante sostegno

A Tivoli (Roma) un insegnante di sostegno 64enne è stato arrestato e posto ai domiciliari con l'accusa di aver compiuto abusi sessuali su una 15enne.

La minorenne era affidata all'uomo, residente a Gallicano nel Lazio, in quanto suo educatore in un istituto scolastico di Tivoli, dove la ragazza ha frequentato le scuole elementari e medie. Gli arresti domiciliari sono stati decisi perché, secondo il gip, non è possibile escludere che l'uomo abbia avvicinato anche altri minori o avesse intenzione di farlo.