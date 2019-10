Ti sei perso in montagna o in mare aperto? Un video-tutorial dei Vigili del Fuoco spiega come farsi ritrovare dai soccorritori 

Ci troviamo in un punto sconosciuto e abbiamo perso l'orientamento? L'importante è non perdere la calma. I vigili del fuoco ci spiegano cosa fare per farci rintracciare e chiamare i soccorsi. Se siamo in città e disponiamo di uno smartphone con connessione a internet la soluzione è piuttosto semplice. Ma nel caso in cui ci trovassimo in montagna (o in mare aperto) invece, conoscere la propria esatta posizione diventa fondamentale per permettere ai soccorritori di aiutarci. Per questa ragione, i Vigili del Fuoco hanno realizzato un video-tutorial in cui spiegano come individuare con precisione le proprie coordinate geografiche, anche quando non disponiamo di una connessione dati. Ecco come si fa.