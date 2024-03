Testimoni di Geova, milioni di persone in tutto il mondo per la Commemorazione della morte di Gesù

L’annuale celebrazione dei Testimoni di Geova consiste in un discorso che metterà in evidenza il significato della morte di Gesù e il suo valore per tutta l’umanità

Domenica 24 marzo milioni di testimoni di Geova in tutto il mondo si riuniranno per commemorare la morte di Gesù Cristo, una celebrazione istituita da Gesù stesso nei Vangeli.

La ricorrenza Considerato il giorno più importante dell’anno per i Testimoni di Geova, la Commemorazione viene celebrata ogni anno nella data che corrisponde al 14esimo nisan del calendario ebraico in armonia con le parole di Gesù riportate nel Vangelo di Luca 22:19: “Continuate a far questo in mio ricordo”. Sebbene nel mondo ci siano circa 8,6 milioni di Testimoni di Geova, l’anno scorso oltre 20 milioni di persone hanno partecipato all’evento.

“In tutto il mondo molte persone che non sono Testimoni di Geova assistono alla Commemorazione. Speriamo che anche gli abitanti della nostra zona si uniscano a noi nel ricordare la morte di Gesù Cristo in segno di gratitudine per il suo sacrificio”, ha detto Daniele Clementi portavoce dei Testimoni di Geova. ”Si tratta di un’occasione solenne, ma allo stesso tempo di un momento gioioso”.

Eventi in tutta Italia L’evento, della durata di un’ora, consiste in un discorso che metterà in evidenza il significato della morte di Gesù e il suo valore per tutta l’umanità.

Questo mese in Lombardia si sta svolgendo una campagna per invitare gli abitanti della zona a partecipare all’annuale Commemorazione della morte di Cristo.

Gianluca Franceschetti di Milano dice: “La mia famiglia attende con ansia tutto l’anno la Commemorazione. È un evento utile e istruttivo, ci aiuta anche a fermarci e a riflettere su tutti i doni di Dio per cui possiamo essere grati”.