Terrorismo, il questore di Roma: "In Italia livello 2 di allerta, attenzione altissima per il Giubileo"

Il questore ha poi affrontato il tema delle manifestazioni pro Palestina annunciato per sabato, spiegando che "esiste un divieto e va fatto rispettare". E ha quindi sottolineato che è già in corso "un’interlocuzione" e un "dialogo" con i promotori per "trovare tempi diversi e una cornice di legalità" alla manifestazione. Quanto alla sicurezza per sabato, ha aggiunto, "stiamo già lavorando e ci sarà un tavolo tecnico venerdi". E la comunità palestinese ha detto che non scenderà in piazza il 5 ottobre "dopo il diniego della questura" spiegando: "Abbiamo deciso che manifesteremo il 12 ottobre, a Piramide, per chiedere: il cessate il fuoco, lo stop al genocidio e ai bombardamenti israeliani al Libano, la Palestina libera".