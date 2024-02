Terremoto, due scosse ai Campi Flegrei: paura a Pozzuoli

Due scosse di terremoto sono state registrate nell'area dei Campi Flegrei, da mesi interessata dal fenomeno del bradisismo.

Il primo sisma, di magnitudo 2.7, è stato registrato dai sismografi poco dopo le 19. Il secondo, di magnitudo 3.0, intorno alle 20:20. Le scosse sono state avvertite distintamente dagli abitanti di Pozzuoli e in alcuni quartieri della periferia occidentale di Napoli, come Pianura, oltre che in altri Comuni limitrofi come Quarto e Bacoli. L'epicentro a una profondità di tre chilometri.