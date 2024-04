Terremoto all'alba a Napoli: magnitudo 3.1, epicentro in zona Vesuvio

Una parte dei residenti nei comuni vesuviani ha avvertito il movimento tellurico, specie coloro che abitano negli appartamenti posti ai piani alti. Non è l'unica scossa registrata dalla strumentazione dell'Ingv nell'area del cratere: altri due terremoti di magnitudo inferiore si sono verificati alle 6:17 (1.9) e 6:19 (magnitudo 1.0).

Osservatorio vesuviano, nessuna relazione con Campi Flegrei

"Non c'è alcuna correlazione tra lo sciame sismico dei Campi Flegrei e le scosse avvertite questa mattina nell'area del Vesuvio". Non ha dubbi Mauro Antonio Di Vito, direttore dell'Osservatorio vesuviano. "Ci troviamo - precisa Di Vito - dinanzi ad un'attività 'normale' del vulcano. È facile collegare ogni terremoto con lo sciame sismico in atto ai Campi Flegrei, ma ribadisco: non c'è alcuna correlazione. Sono due aspetti completamente distinti. L'allerta nell'area vesuviana resta verde? Certo. Mi sento quotidianamente con la Protezione civile: non ci sono affatto i presupposti per modificare l'attuale stato".