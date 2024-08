"Io mi trovavo per strada. A Cosenza la scossa si è sentita in modo meno forte rispetto che in altre parti del territorio. Nella nostra città non ci sono situazioni allarmanti". Lo ha detto il sindaco di Cosenza, Franz Caruso. "So che intorno a Cosenza si sono registrate delle situazioni di maggiore panico ma al momento situazioni allarmanti non se ne registrano", ha aggiunto.