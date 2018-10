Terremoto in Grecia, l'Ingv: "Allerta tsunami, evitare le spiagge"

Un'allerta tsunami è stata diramata in Grecia in seguito alla forte scossa di terremoto di magnitudo 6.8 registrata nella notte. Lo rende noto l'Ingv, che ha messo in guardia i cittadini del Sud Italia da "possibili variazioni del livello del mare inferiori a un metro. Si consiglia di stare lontani da coste e spiagge". L'allerta per i litorali di Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia ionica è arancio.