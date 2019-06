Terremoto, in corso verifiche dei vigili del fuoco a Roma: no danni

Dopo il terremoto di magnitudo 3.6 che ha colpito la zona di Roma sono ancora in corso i sopralluoghi dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per tutta la notte. Le verifiche proseguono nei comuni di Colonna, Monteporzio, Gallicano, Montecompatri e nell'area del Colli Albani: al momento non si segnalano danni seri o limitazioni su strade. E' regolarmente in funzione la linea C della metropolitana che, dopo la scossa, è rimasta ferma per controlli.