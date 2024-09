Terrasini (Palermo), si cerca un 22enne disperso in mare

"Sono in contatto costante - ha detto il sindaco di Partinico Pietro Rao - con il comandante Laura Lucaioli che sta guidando le ricerche del giovane disperso in mare e per cui sono impegnati vigili del fuoco, sommozzatori e un elicottero. I controlli si sono estesi fino al largo di Trappeto". Anche il sindaco di Terrasini Giosué Maniaci sta seguendo le ricerche del ragazzo. "Appresa la notizia, abbiamo dato immediatamente la disponibilità per uscire in mare con i diportisti o i pescatori, ma le condizioni meteorologiche del mare non lo hanno consentito. Continuiamo a seguire la situazione. Siamo vicini ai familiari in queste ore di grande apprensione e alla comunità di Partinico".