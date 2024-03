Termini Imerese, 85enne cade dalla barella in ambulanza verso casa: morta

Era stata dimessa dall'ospedale, ma è morta cadendo dalla barella nel tragitto in ambulanza.

Protagonista della triste vicenda una donna di 85 anni che era stata curata nel nosocomio di Termini Imerese, dove era guarita ed era stata rimandata a casa. Per il trasporto però i familiari si sono rivolti a una ditta privata e durante il trasferimento la barella si è ribaltata provocando la caduta dell'anziana, che ha battuto la testa. E' poi morta in ospedale per l'emorragia dovuta all'incidente.