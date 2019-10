Teramo, svaligiano la gioielleria e stordiscono la titolare con un una pistola elettrica

I rapinatori erano in tre, di cui uno a volto scoperto. Neutralizzata la proprietaria, i ladri hanno arraffato tutti i gioielli e i preziosi custoditi nella cassaforte e nelle vetrine, oltre a rubare contanti per circa 500 euro dal portafogli della donna. Sono poi fuggiti a piedi lasciando la titolare a terra e ferita, dopo averla colpita anche col taser. Sono stati i commercianti dei negozi vicini ad accorgersi della rapina e a lanciare l'allarme. La donna, trasportata all'ospedale di Giulianova, è ancora sotto choc ma fortunatamente è fuori pericolo. In abruzzo è caccia all'uomo ma, per ora, dei malviventi, nessuna traccia.