Teramo, una bimba di 3 anni si addormenta sullo scuolabus: ritrovata al parcheggio dopo ore

La piccola è rimasta sola sul bus per circa cinque ore, dalle 8 alle 13. Fortunatamente sta bene, ma è comunque stata portata in ospedale per accertamenti. La mamma era arrivata a scuola a prendere la figlia, come ogni giorno, ma ha scoperto che non era lì. Gli insegnanti, allarmati quanto lei, le hanno riferito che la bambina non era mai arrivata quel mattino.