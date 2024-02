Teramo, positivi alla cocaina due autisti di scuolabus: denunciati e via la patente

A Teramo due conducenti di scuolabus sono risultati positivi alla cocaina: per entrambi patente ritirata e denuncia per guida in stato di alterazione causata dall'assunzione di stupefacenti.

Decisivi i controlli eseguiti dalla Squadra di polizia Giudiziaria della sezione Polizia Stradale di Teramo in tema di sicurezza nei trasporti scolastici, che hanno riguardato le dotazioni degli automezzi e le condizioni psicofisiche dei conducenti. Ed è in quest'ultimo caso che gli agenti hanno accertato, in due occasioni, che gli autisti di scuolabus di due Comuni del Teramano avevano assunto droga.