Teramo, accoltella la compagna in strada: arrestato un 34enne

Un 34enne è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e violenza privata per aver accoltellato la compagna sul lungomare di Tortoreto (Teramo). L'uomo ha fermato la 39enne e l'ha colpita tre volte all'addome e al torace con un coltello lungo 22 centimetri. Poi è risalito in auto e si è allontanato, per fermarsi poco oltre e ferirsi al collo con la stessa arma. La donna è stata sottoposta a un intervento chirurgico e sarebbe fuori pericolo.