Tentata concussione, indagato il direttore generale di Enac

Un avviso di conclusione indagini, per tentata concussione, è stato emesso dalla Procura di Agrigento nei confronti del direttore generale dell'Enac, Alessio Quaranta, nell'ambito di un'inchiesta sull'aeroporto di Lampedusa. Sono 12 gli indagati, a vario titolo, nel procedimento che riguarda anche presunte pressioni nei confronti di Gaetano Tafuri e Giovanni Amico, allora, rispettivamente, presidente e direttore dello scalo, per "dare indebitamente in sub-concessione a Giacomo Cusumano la gestione del deposito di carburante nell'aeroporto di Lampedusa". Parti offese sono Tafuri, Amico, Ast aeroservizi, la Regione Siciliana e il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.