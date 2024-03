Telemarketing selvaggio, in arrivo maxi multe | Attenzione alla truffa del sì, come funziona (e come proteggersi)

Nonostante gli strumenti di contrasto, come il registro delle opposizioni istituito due anni fa, il telemarketing selvaggio non demorde.

Come funziona la truffa del sì L'utente risponde al telefono e dall'altro lato della cornetta c'è un operatore o una voce registrata che chiede: "È lei il signor 'Mario Rossi'?" Alla risposta "sì", la comunicazione si interrompe. La truffa consiste nel registrare il "sì" della persona che risponde per poi utilizzarlo, attraverso la manipolazione della traccia audio, in una nuova registrazione in cui viene richiesto al cliente, ad esempio, il cambio del fornitore della luce o del gas al posto del titolare del contratto. Spesso le persone raggirate rimangono ignare di quanto accaduto fino al mese successivo, all'arrivo della comunicazione di cessazione del contratto e, contestualmente, della bolletta finale. A quel punto il cliente può richiedere al vecchio operatore di avviare la procedura per tornare sotto la sua copertura, ma è comunque vincolato a pagare il nuovo gestore per il periodo di tempo in cui risulta esserne cliente.

Decreto in arrivo Il decreto legislativo che modifica il codice delle comunicazioni elettroniche deve essere adottato entro il 24 marzo. Come riporta il Messaggero, sul piatto c’è l'estensione ai call center della sanzione da 50mila euro a un milione di euro per chi commette pratiche commerciali sleali violando le limitazioni di accesso ai numeri. Chi iscrive il proprio numero di telefono al registro delle opposizioni esprime in pratica l'opposizione alle chiamate di telemarketing. Dopodiché gli operatori hanno un massimo di quindici giorni per recepire le nuove volontà dell'utente.