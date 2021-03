Tavernola Bergamasca, donna medico sopravvissuta a prima ondata Covid: "Faccio ancora fatica a respirare"

Gabriella Formenti, 64 anni, è tra i sopravvissuti della prima ondata. Anzi, una vera miracolata. Dopo due mesi di ricovero in terapia intensiva, dove è stata intubata, la donna, che era medico di base a Tavernola bergamasca, un paesucolo sul lago d'Iseo, oggi cerca ancora una possibile convivenza con i sintomi che la malattia le ha lasciato in eredità e dice: "Non potrò più sciare o camminare in montagna, ma va bene così".

"Amo molto la montagna" - racconta - "Mi piaceva d'inverno andare a sciare, d'estate andare per rifugi, questo penso che proprio non lo farò mai più".

Non sarà più quella di prima, la dottoressa Formenti. Come tanti guariti, anche lei ha conseguenze pesanti. Ancora adesso fatica a salire le scale e dopo qualche esercizio le manca il fiato. Una fisioterapista la aiuta a rinforzare la muscolatura. Uscita dall'ospedale non riusciva a camminare e nemmeno ad alzare le braccia.



"Il momento più brutto - dice - è stato quando ho visto in pronto soccorso l'immagine della radiografia al mio torace e ho capito che era molto, molto grave. Il momento più bello quando sono uscita dall'ospedale e ho rivisto mio marito e mio figlio che pensavo non avrei mai più rivisto. Mi ritengo molto fortunata perché dalla rianimazione sono uscita viva".



La donna è riuscita ad andare in pensione, ma le mancano i suoi pazienti.