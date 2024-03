Taurisano (Lecce), donna uccisa a coltellate dal marito

Femminicidio a Taurisano, in provincia di Lecce.

Una donna di 53 anni, Aneta Danecik, polacca, è stata uccisa dal marito Albano Galati, 56 anni, che l'ha accoltellata nel corso di un litigio nella loro abitazione in via Corvaglia. L'uomo si è consegnato spontaneamente in commissariato per confessare il delitto.