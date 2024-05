Taurianova (Reggio Calabria), abusi su una tredicenne: sospeso collaboratore scolastico

A Taurianova, nel Reggino, un collaboratore scolastico di 65 anni è stato sospeso perché accusato di violenza sessuale aggravata su minorenne.

Avrebbe seguito una studentessa di 13 anni nei bagni della scuola e, dopo averle bloccato ogni via di fuga, l'avrebbe molestata, intimandole di non dire nulla. La ragazza ha avuto pero' la prontezza di spirito di registrare, con il cellulare, le minacce ricevute e, accompagnata dai genitori, ai quali aveva rivelato tutto, le ha consegnate come prova ai carabinieri.