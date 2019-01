Tassista travolto e ucciso sulla Milano-Meda: fermato il pirata che ha causato il primo incidente

La dinamica dell'incidente - L'incidente era avvenuto intorno alle 3.30 nei pressi dello svincolo di Binzago lungo la carreggiata Nord nel territorio di Cesano Maderno (Milano). Da una prima ricostruzione, sembra che Fumagalli, fuori servizio, si fosse fermato per aiutare due giovani rimasti incastrati tra le lamiere della loro auto che pare fosse stata tamponata da quella del 26enne.



Patente già ritirata due volte per guida in stato d'ebbrezza - Il 26enne arrestato per omissione di soccorso aveva subito già due volte il ritiro della patente. Lo ha spiegato la polizia stradale che aveva fermato il ragazzo già nelle ore successive all'incidente. Oggi è arrivata la convalida del fermo da parte del gip di Monza e il pirata della strada è stato posto agli arresti domiciliari. Secondo quanto spiegato in questura a Milano, il giovane, un operaio che vive con i genitori a Lazzate (Monza e Brianza), nel 2013 e nel 2014 era stato sanzionato per guida in stato d'ebbrezza. Aveva appena riottenuto la patente nello scorso novembre