Napoli, tarpa le ali a un pappagallo: rischia 18 mesi di carcere

All'indagato, in particolare, viene contestato l'articolo 544-ter del codice penale che punisce, appunto, chiunque è ritenuto colpevole "di avere cagionato una lesione a un animale o di averlo sottoposto a sevizie o a comportamenti o fatiche insopportabili per le sue caratteristiche etologiche". Un reato per il quale è prevista una condanna variabile, da 3 a 18 mesi di reclusione o una multa tra 5mila e 30mila euro.