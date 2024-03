Taranto, studente 15enne rimproverato picchia il prof e gli frattura l'omero

A Taranto uno studente di 15 anni dell'istituto alberghiero "Elsa Morante" di Crispiano ha aggredito un professore davanti all'istituto.

Il docente, 55 anni, aveva rimproverato il ragazzo per aver urtato la sua auto con lo zaino. E dopo l'invito dell'uomo a fare maggiore attenzione, il giovane ha reagito in maniera violenta, colpendo l'insegnante con calci e pugni e procurandogli la frattura dell'omero. La prognosi per il docente è di 30 giorni.