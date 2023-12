Taranto, bimbo perde tre dita per l'esplosione di un petardo | Rintracciata e denunciata la venditrice

A Taranto un bambino di dieci anni in provincia ha perso il pollice della mano sinistra e due dita della mano destra per l'improvvisa esplosione di un petardo artigianale che aveva acquistato poco prima da una donna che è stata rintracciata e denunciata.

Tgcom24

Proseguono intanto i sequestri di botti illegali da parte della Guardia di Finanza in vista del Capodanno: 105mila i fuochi d'artificio confiscati a Milano e nell'hinterland, per un totale di 3,7 tonnellate; oltre 310mila a Roma, per un totale di circa 6 tonnellate.