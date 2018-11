Taranto, esce dal coma la bimba che fu gettata dal balcone dal padre

A un mese e mezzo da quel tragico volo dal balcone del terzo piano, si riaccende la luce della speranza per la piccola Nadia. A gettarla in strada, il 7 ottobre, era stato il padre, dopo un litigio con la moglie. Nella follia di quegli istanti, l'uomo, un 49enne che dovrà rispondere di tentato omicidio aggravato dalla minore età delle vittime, violenza, resistenza a pubblico ufficiale, accoltellò anche il figlio di 14 anni, subito apparso non grave. La bimba si è risvegliata dal coma e inizia a muovere gambe e braccia. La lenta risalita dall'inferno in cui era era sprofondata ha inizio.