Vicenza, tamponamento in A4: code di 7 chilometri e chiuso un casello

Giornata di caos, con code chilometriche, sul tratto vicentino dell'autostrada A4 Serenissima.

Un tamponamento tra mezzi pesanti, avvenuto tra i caselli di Montebello e Montecchio Maggiore, in direzione Venezia, ha creato una colonna che ha raggiunto i sette chilometri. La società Brescia-Padova ha provveduto alla chiusura del casello di Montebello Vicentino. Coda di oltre tre chilometri, in direzione opposta verso Milano, sempre nel tratto tra Montecchio e Montebello, a causa del cantiere per l'innesto della Superstrada Pedemontana.