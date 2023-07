Suvereto (Livorno), scoppia bombola di gas: 3 feriti, due gravi

A Suvereto, in provincia di Livorno, tre persone sono rimaste ferite, due delle quali in modo grave, per l'esplosione di una bombola di gas in un terreno in località San Giovanni.

Ancora da definire la dinamica dell'incidente, ma sembra che la bombola sia esplosa a causa di fiamme sviluppatesi accidentalmente. I due feriti piu' gravi sono stati portati con l'elisoccorso all'ospedale pisano di Cisanello, dove sono arrivati in codice rosso. Meno gravi le condizioni di un 70enne trasferito all'ospedale di Piombino (Livorno).