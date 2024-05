Napoli, con una schedina da 2 euro sbanca il Superenalotto e vince oltre 100 milioni

La vincita è stata effettuata il punto di vendita Sisal Tabaccheria situato in via Toledo

Il vincitore si porta a casa un montepremi di 101.511.953,21 euro . Si tratta del primo sei del 2024. La giocata vincente è stata realizzata presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria situato in via Toledo, ex Via Roma, 410. La sestina fortunata è stata 6, 40, 80, 71, 55, 20. Numero Jolly 12, numero SuperStar 75. Il jackpot è stato centrato con una schedina da due euro .

L'ultimo Jackpot risale al 16 novembre 2023, quando a Rovigo sono andati 85,1 milioni di euro. Il 16 febbraio 2023 era stato vinto il Jackpot più alto nella storia del gioco, un colpo da 371,1 milioni di euro centrato grazie al sistema "Una Buona Stella" da 450 euro, diviso in 90 cedole a caratura da 5 euro ciascuna, per una vincita da circa 4 milioni di euro per ogni giocatore.

Con quella di Napoli sono 130 le vincite con il 6 realizzate dalla nascita del SuperEnalotto. Dal 1997 a oggi, considerando solo le vincite di prima categoria, sono stati distribuiti premi per oltre 5 miliardi di euro.Matematicamente sono 622 milioni le sestine possibili per centrare la combinazione esatta. Alla crescita del Jackpot ha contribuito anche la nuova formula di gioco, introdotta nel 2016: viene destinata al montepremi una parte più sostanziosa della raccolta, si vince anche con il 2 e sono previsti dei premi istantanei.

La tabaccheria dove è stata realizzata la vincita si trova nel cuore di Napoli, la centralissima via Toledo, la strada dei negozi e dello struscio, frequentata ogni giorno anche da migliaia di turisti e, "per questo, è impossibile dire chi abbia vinto". "Vendo centinaia di giocate ogni giorno, come fai a sapere chi è stato? - dice Salvatore, il titolare del punto vendita Sisal "Bella 'mbriana", che nella credenza popolare napoletana è lo spirito benefico della casa -. Posso solo sperare che sia una persona del quartiere: conosco tanti che ne avrebbero bisogno e mi piacerebbe che i soldi andassero a uno di questi".