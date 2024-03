Sulmona (L'Aquila), maltratta la moglie per 60 anni: condannato 91enne

Il Tribunale di Sulmona (L'Aquila) ha condannato un 91enne a tre anni di reclusione, risarcimento da liquidare in sede civile e pagamento delle spese processuali.

L'accusa nei suoi confronti è di aver maltrattato per sessant'anni la moglie, oggi 82enne, che fino al 2019 è stata sua moglie. Per decenni l'uomo l'avrebbe umiliata davanti ai figli: minacce, atti di disprezzo, offese alla dignità fino alle violenze fisiche. L'8 marzo 2019 la donna fuggì di casa con escoriazioni sul volto per rifugiarsi dai figli. Qualche tempo dopo denunciò il marito.