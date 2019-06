"Sono rimasta scioccata da quella reazione improvvisa: mi è venuto contro come una locomotiva"; si percepisce ancora ansia nel racconto di Valentina Tomirotti , la giornalista e attivista disabile, vittima di aggressione alla fine del comizio di Matteo Salvini nel suo paese, Porto Mantovano (Mantova). Raggiunta da Tgcom24 ripercorre quei momenti. "Mi ero avvicinata sulla mia sedia a rotelle ai cartelli che un ragazzo aveva poggiato a terra per esprimere il consenso a quelle parole di dissenso". Una protesta pacifica interrotta, però, da un anziano che è arrivato per strappare dalle ruote della carrozzina il foglio con scritto "Hai rotto i barconi", rischiando anche di farla cadere e gridandole "Sei un'handicappata". "Lo hanno fatto allontanare i carabinieri, senza identificarlo, ma si scorge nelle immagini che la mia amica ha filmato". Il video-denuncia è sulle pagine social della Tomirotti.

"Ero intervenuta alla manifestazione di fine campagna elettorale per il candido sindaco della coalizione di centrodestra, - ricorda a Tgcom24 Valentina Tomirotti - in presenza di Matteo Salvini, nel mio paese, in piazza della Resistenza. Mi sentivo tranquilla, perché non era una piazza calda".



Quando il vicepremier ha salutato i suoi sostenitori ed è sceso dal palco per i selfie di rito Tomirotti, sulla sua carrozzina, si è avvicinata ai cartelli, "di dimensione di un foglio A3", che un ragazzo avevo poggiato a terra.



"Su quello in cui c'era scritto 'Hai rotto i barconi' mi sono messa sopra con due ruote della carrozzina, mentre la mia amica mi scattava la foto - continua, - quando all'improvviso è arrivato questo anziano che me lo ha strappato da sotto le ruote. Mi sono spaventata, anche perché rischiavo di cadere e a quel punto la mia amica ha iniziato a filmare".



Nelle immagini si scorge l'uomo che viene allontanato dalle forze dell'ordine, mentre un carabiniere raccoglie i pezzi del cartellone. "Non mi sono fatta male, ma sono comunque ferita da questo comportamento", sottolinea. Nonostante tutto, però, "continuerò ad andare a testa alta e non rinuncerò alla democrazia", conclude Tomirotti.