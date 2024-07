Suicidio in cella, proteste e fiamme nel carcere di Sollicciano (Firenze)

Forti proteste nel carcere fiorentino di Sollicciano, dove sarebbe coinvolti i reclusi di due sezioni della giudiziaria. Appiccate anche le fiamme. Sono state allertate la prefettura e la questura. Per il momento le forze di polizia sono all'esterno del carcere. A far scoppiare la rivolta sembra sia stato il suicidio di un detenuto ventenne, di origine tunisina. Tra le cause del dissenso ci sarebbero poi anche le condizioni della struttura. Un esposto alla procura è stato presentato, da una cinquantina di detenuti, per le cimici e per il problema della mancanza di acqua.