Suicidi in carcere, Nordio annuncia fondo di 5 milioni per la prevenzione

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha annunciato di aver firmato un decreto "che prevede per il corrente anno l'assegnazione di 5 milioni di euro all'amministrazione penitenziaria per il potenziamento dei servizi trattamentali e psicologici negli istituti al fine di prevenire e contrastare il drammatico fenomeno dei suicidi" in carcere.

Nordio ha anche preannunciato "un intervento più strutturato e duraturo nel tempo da proporre come priorità nella prossima legge di bilancio".