Sud Sardegna, maltrattamenti in famiglia: 52enne condannato a 3 anni

Nel Sud Sardegna, a Vallermosa, i carabinieri hanno arrestato un 52enne per maltrattamenti in famiglia, commessi nel 2021.Il 52enne dovrà scontare 3 anni e 6 mesi di reclusione.

Dopo una denuncia della ex convivente, la procura aveva ottenuto l'allontanamento dell'uomo dalla casa familiare e il divieto di avvicinarsi alla donna. Ora il 52enne dovrà scontae la pena in stato di detenzione domiciliare in una Rsa.