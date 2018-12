Sua madre sta male, affida l'edicola all'amica: multata dalle Fiamme gialle

L'amica che l'aveva sostituita per l'emergenza, a Gambettola (Forlì-Cesena), era praticamente stata considerata dagli uomini della guardia di finanza come una lavoratrice abusiva, secondo la ricostruzione di "Libero", e quindi Alessandra la stava "sfruttando". Ecco dunque, immediata, la multa: a scelta, 4mila euro subito oppure 2mila euro mettendo in regola l'amica per tre mesi.



La visita era arrivata il 28 maggio. "Non volevo chiudere l'edicola - racconta lei - e creare disagi ai clienti, così ho chiamato un'amica per raggiungere mia madre a casa. L'hanno beccata mentre riceveva soldi per un quotidiano e l'hanno considerato lavoro nero. Ci hanno mandato tutte e due in caserma, ho spiegato le mie ragioni e per tutta risposta loro mi hanno detto di fare ricorso". Poco dopo, tra l'altro, la madre è morta.



Lei ha preferito pagare: tutta la faccenda le è costata 5mila euro. Adesso ad aver bisogno di cure è il papà di Alessandra, che spesso si assenta dall'edicola scusandosi con i clienti per il disservizio. Se va avanti così, dice, "rischio di dover chiudere".