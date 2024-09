Stupro di gruppo di Palermo, avvocato della vittima: nessuno ha chiesto scusa

Per lo stupro avvenuto a luglio dello scorso anno al Foro Italico a Palermo, sono arrivate le richieste di condanna per i giovani sotto accusa: per i sei imputati sono state chieste pene fino a 12 anni per aver violentato a turno, in un cantiere abbandonato, la ragazza allora 19enne. Uno di loro avrebbe ripreso tutto con il cellulare. "In aula ho ribadito che nessuno dei giovani ha chiesto scusa alla vittima - ha spiegato l'avvocato Carla Garofalo -. È stata letta una lettera da parte di uno dei giovani nella quale è stato chiesto scusa alla mamma, alla sorella, alla fidanzata". E ha aggiunto: "Nessuna parola per chiedere scusa alla vittima. Quella per me è una lettera kamikaze".