A Roma studenti sanzionati dopo l'occupazione del liceo Tasso, Valditara si congratula con il preside

"La scuola non è un luogo di punizione ma di dialogo"

"La dirigenza scolastica del liceo Tasso di Roma ha proposto ai consigli di classe una punizione durissima contro gli studenti che hanno occupato la scuola nelle scorse settimane: dieci giorni di sospensione con attività sociali forzate e cinque in condotta". Lo ha spiegato Michela Di Biase, capogruppo Pd in commissione bicamerale Infanzia e Adolescenza. Per lei si tratta di "una scelta che non risponde ai valori di inclusività che dovrebbero essere alle basi delle istituzioni scolastiche. La scuola non è un luogo di punizione ma di dialogo. Il principio punitivo deve essere commisurato alle azioni compiute e non può prevalere sui principi educativi e formativi".