MOLTA PAURA 3 luglio 2019 Stromboli, esplosioni e colate laviche: turisti in fuga | Morto un escursionista La situazione più critica a Ginostra dove circa cento persone si sono barricate in casa. La guardia costiera pronta alle evacuazioni

Una serie di violente esplosioni è stata registrata dal cratere del vulcano Stromboli. Un escursionista di 35 anni, che si trovava a Ginostra su un sentiero libero di Punta del Corvo con un amico, è morto. In corso il salvataggio di altre due persone. La caduta di lapilli ha provocato numerosi incendi nella zona dei canneti. Diversi turisti per paura si sono lanciati in mare. La guardia costiera è pronta a far evacuare chi volesse lasciare l'isola.



Sindaco: escursionista morto in esplosione - La notizia della vittima è stata confermata dal sindaco di Lipari Marco Giorgianni e dalla prefettura di Messina. Il corpo dell'escursionista, che era nella zona senza l'ausilio di guide, sarebbe già stato localizzato. Sono in corso le operazioni di recupero. Secondo l'Ingv, le due esplosioni che alle 16:46 hanno scosso lo Stromboli "sono tra le più forti mai registrate da quando è attivo il sistema di monitoraggio del vulcano, cioè dal 1985".



Psicosi tsunami come nel 2002 - "C'è stata tanta paura, qui la psicosi di uno tsunami come nel 2002 è ancora molto forte". A raccontarlo sono alcuni testimoni, che hanno assistito all'esplosione del vulcano a Stromboli. Secondo quanto riferito, i traghetti sono rientrati nel porto e i turisti sono stati fatti risalire sulle barche per lasciare la coste. Elicotteri perlustrano la zona ed il sole è coperto dal fumo. Ci sono state varie esplosioni con fuoriuscita di materiale piroclastico e hanno preso fuoco sterpaglie sui costoni del vulcano.

Decine di persone evacuate da Ginostra - Almeno 70 persone che si trovavano a Ginostra sono state fatte evacuare. Sono turisti che hanno avuto paura e non vogliono trascorrere la notte nell'isola.