Strage sul lavoro a Casteldaccia (Palermo), ecco chi sono le vittime

Epifanio Alsazia, di Partinico, era contitolare della ditta Quadrifoglio group srl, che aveva vinto l'appalto dell'Amap per i lavori di manutenzione della vasca fognaria della zona orientale di Casteldaccia. Ignazio Giordano, anche lui residente a Partinico, era dipendente della Quadrifoglio come Giuseppe Miraglia, residente a San Cipirello (Palermo). Sempre con la Quadrifoglio lavorava Roberto Raneri, residente ad Alcamo (Trapani). Giuseppe La Barbera, invece, era un lavoratore interinale dell'Amap.

La vittima più giovane avrebbe festeggiato i cinque anni di matrimonio tra qualche giorno

La Barbera, il più giovane degli operai morti nella strage di Casteldaccia è anche l'unico palermitano ed è originario del quartiere Albergheria dove sorge il popolare mercato di Ballarò. Giuseppe si era sposato nel maggio 2019 e fra qualche giorno avrebbe festeggiato i cinque anni di matrimonio. Lascia la giovane moglie e due bimbi piccoli. Nel quartiere lo conoscono e lo ricordano in molti perché la sua famiglia vende bombole di gas e gran parte delle abitazioni del quartiere non ha il metano e utilizza il gas nei contenitori metallici che viene portato a domicilio. E fino a qualche anno fa era proprio Giuseppe a portare le bombole a chi ne faceva richiesta. Il giovane per anni si era barcamenato come poteva con i più disparati lavori - aveva venduto pure bibite - per aiutare la famiglia. Poi aveva trovato lavoro in una ditta ed era interinale dell'Amap. Chi lo conosceva lo definisce "un ragazzo bravo e buono, un gran lavoratore".