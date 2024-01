Strage Sinnai, Zuncheddu: "Non mi sono ravveduto perché non avevo fatto nulla"

Dopo la revoca dell'ergastolo per la strage del Sinnai (Cagliari) dell'8 gennaio 1991, Beniamino Zuncheddu commenta così, in una conferenza stampa convocata dai Radicali, la sua assoluzione in corte d'Appello: "In carcere mi dicevano sempre 'se ti ravvedi ti diamo la libertà'.

Ma di cosa mi devo ravvedere se non ho fatto niente? Perché non ho accettato? Perché non ho fatto niente". E ancora: "Mi sentivo come un uccellino in gabbia, senza la possibilità di fare niente. Neppure oggi ho capito perché lo hanno fatto. Sono errori che fanno i giudici".