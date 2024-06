Strage Samarate, confermato l'ergastolo ad Alessandro Maja: uccise moglie e figlia

Quella drammatica notte Maja aspettò che i suoi cari fossero addormentati per agire. Con un corpo contundente uccise per prima la moglie, che riposava in camera da letto, poi si diresse in quella della figlia, colpendo anche lei nel sonno. Solo Nicolò reagi', probabilmente svegliato dal rumore o dall'unico grido lanciato da sua sorella prima di cadere sotto i colpi del padre. Infine Alessandro Maja uscì sul balcone, coperto di sangue, gridando "li ho uccisi tutti, bastardi". I vicini di casa diedero l'allarme ma solo per Nicolò ci fu la disperata corsa in ospedale. Per lui, appena diplomato pilota di aereo, dopo un lungo coma e diversi interventi, è iniziata una lenta risalita per tornare a riprendere in mano la sua vita. A oggi il movente della tragedia non è mai stato esplicitato dallo stesso imputato. "Per la famiglia Pivetta e per Nicolò si tratta di un sollievo - spiega l'avvocato Stefano Bettinelli, legale di parte civile - "L'iter giudiziario è finalmente terminato. Ed è terminato con la giusta pena per ciò che ha commesso Maja. I miei assistiti hanno sempre e solo chiesto giustizia. Quanto stabilito dalla Cassazione è il massimo che la giustizia possa restituire davanti a un fatto in realtà irrisarcibile dal punto di visto affettivo e umano".