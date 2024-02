Strage nel Palermitano, le sette religiose e il fenomeno degli esorcismi in Italia: ecco cosa sono

La strage familiare di Altavilla Milicia (Palermo), compiuta dal fanatico religioso Giovanni Barreca, ha portato alla ribalta il fenomeno delle sette.

Si tratta di comunità, in apparenza accoglienti e seducenti, che nella realtà sfruttano la fragilità sociale e psicologica delle persone per ridurle in una sorta di schiavitù. Secondo i dati, in Italia le sette sono oltre 500 mentre gli italiani coinvolti sarebbero 2 milioni con una predominanza (il 35%) di giovani under 35. Si sono diffuse principalmente nei periodi di crisi, come quella economica del 2008 e durante la pandemia di Covid del 2020-21.