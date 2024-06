Strage di Corinaldo, i 9 imputati tutti assolti per i reati più gravi al processo bis

Sei i membri della commissione di pubblico spettacolo che rilasciarono la licenza alla discoteca, non a norma secondo la Procura, imputati nel processo bis. Sono stati condannati solo per il reato di falso: l'ex sindaco di Corinaldo Matteo Principi (presiedeva la commissione) è stato condannato a un anno; Massimo Manna, di Corinaldo, responsabile del Suap (Sportello unico per le attività produttive) dei Comuni Misa-Nevola, sede ad Ancona, a un anno; il vigile del fuoco Rodolfo Milani, di Ancona, a un anno e due mesi; Francesco Gallo dell'Asur (Azienda ospedaliera Marche, ex area vasta 2 di Senigallia), di Falconara a un anno; Stefano Martelli, della polizia locale, di Monsano, a un anno; Francesco Tarsi, ingegnere ingaggiato dalla Magic, a quattro mesi. Tutte pene sospese. Assolto inoltre il gestore della discoteca Quinto Cecchini, come anche il perito Massimiliano Bruni. La società Magic è stata condannata alla sanzione amministrativa di 90.300 euro. Nessun risarcimento è dovuto alle vittime. I permessi per la discoteca sono stati rilasciati dalla commissione a ottobre 2017: per la pubblica accusa non c'erano le condizioni per far restare aperta la Lanterna Azzurra, adibita a poco più di un magazzino agricolo. Il processo ha riguardato la parte amministrativa e le relative responsabilità, perché secondo la pubblica accusa il locale aveva gravi carenze strutturali.