Strage di Capaci, oggi l'Italia ricorda Giovanni Falcone

"Oggi è uno di quei giorni in cui le istituzioni devono essere compatte, con questo non voglio dire che domani non dobbiamo esserlo". Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede entrando nell'aula bunker dell'Ucciardone per commemorare la strage di Capaci. "Non ho intenzione di commentare le scelte di chi ha deciso di non partecipare", ha risposto ai cronisti che gli hanno chiesto sulle assenze di Musumeci e Fava.