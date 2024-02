Strage Altavilla, il pm: anche la figlia sopravvissuta ha partecipato al rito | Indagata dalla Procura dei minori

Anche Miriam Barreca, la figlia sopravvissuta nella strage familiare di Altavilla, ha partecipato ai riti di purificazione in cui "sono stati torturati i fratelli, Kevin ed Emanuel, e la madre, Alessandra Salamone", poi uccisi.

Lo dice il procuratore di Termini Imerese precisando che "per quanto riguarda la sua responsabilità, non compete a noi ma alla Procura dei minorenni di Palermo. Noi trasmettiamo gli atti. Possiamo dire che è una ragazza molto intelligente, di un'intelligenza superiore alla media". La Procura dei minori ha poi proceduto a indagare la ragazza per concorso in omicidio.