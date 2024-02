Strage nel Palermitano, una vicina di casa: "Mi ha confidato che il marito la picchiava"

"Con Antonella parlavo, però poi suo marito ha cercato di portarla verso di sé, perciò io ci parlavo il meno possibile - Esordisce nella clip mostrata a "Pomeriggio Cinque" durante la puntata di lunedì 12 febbraio - Anche quando veniva da me, perché io non ci andavo più, lui la chiamava subito". Mentre sui figli della coppia aggiunge: "Mi facevano un'infinita tenerezza perché sembravano un pochino "indietro" anche come età; la guida non era giusta a partire dal fatto che non avevano i libri per andare a scuola e spesso non ci andavano".

Inoltre, la donna aggiunge: "Antonella diceva che il marito la picchiava; io le ho sempre detto se è qualcosa che non tolleri, denuncia. Però non denunciare per poi ritirarla, perché così non vai da nessuna parte". E riporta il senso di malessere che Antonella Salamone le avrebbe manifestato: "A me raccontava che ogni tanto c'erano dei problemi. Lei qui stava male e avrebbe voluto tornare al nord, a Novara".



Quindi, la donna conclude: "Giovanni mi faceva paura, secondo me era diabolico".