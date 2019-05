Strage alla discoteca di Corinaldo, indagato anche il sindaco | "Autorizzò il locale ma era un magazzino agricolo"

C'è anche il sindaco di Corinaldo, Matteo Principi, tra gli 8 nuovi indagati dalla procura di Ancona nell'inchiesta sulla strage della discoteca di Corinaldo. Qui, nella notte tra il 7 e l'8 dicembre, morirono sei persone. Principi, in qualità di presidente della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, che rilasciò i permessi, è accusato di concorso in omicidio e disastro colposo e falsità ideologica in atto pubblico.

Indagata tutta la commissione - Oltre che nei confronti di gestori, proprietari e un addetto alla sicurezza, già indagati nel procedimento per la morte di sei persone nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, la Procura procede anche per i componenti della Commissione unificata di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo dei Comuni associati di Corinaldo e Castelleone di Suasa nell'unione Misa e Nevola. Per loro si valutano le ipotesi di concorso in omicidio colposo plurimo, disastro colposo e falsità ideologica in atto pubblico.



La discoteca era in realtà un magazzino agricolo - E' "tuttora classificato come "magazzino agricolo" l'immobile sequestrato che ospita la discoteca Lanterna Azzurra, poiché il suo "cambio di destinazione d'uso non è mai stato formalmente rilasciato" e conseguentemente "non è mai stato rilasciato un certificato di agibilità urbanistica". Lo scrive la Procura a proposito delle indagini svolte con l'ausilio delle consulenze tecniche.