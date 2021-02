Stop a sci, gestori impianti: "Stagione ormai saltata, presi in giro"

Ansa

"I ristori siano immediati, altrimenti il comparto va in fallimento". Lo afferma l'Associazione nazionale esercenti funinviari dopo il nuovo stop allo sci imposto dal ministro della Salute, Roberto Speranza. "Dopo il 3 dicembre, il 7 gennaio, il 18 gennaio e il 15 febbraio, adesso la proroga al 5 marzo. Ormai la stagione è saltata, ci sentiamo presi in giro di fronte a tutto quello che abbiamo speso per l'apertura di lunedì", precisa l'Anef.